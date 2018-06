Intesa Sanpaolo, al via piano di incentivazione a lungo termine

Valeria Panigada 11 giugno 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha avviato i piani di incentivazione a lungo termine 2018-2021 destinato al top management e al resto dei dipendenti, attraverso strumenti finanziari. In relazione al piano di incentivazione, il consiglio ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'assemblea per un aumento di capitale, a favore dei dipendenti a titolo gratuito e a pagamento. L'avvio del piano di incentivazione a lungo termine, e quindi anche dell'aumento di capitale al servizio del piano, è previsto per l' 11 luglio.