Intesa Sanpaolo al lavoro per cessione maxi pacchetto Npl

Titta Ferraro 28 gennaio 2019 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Prima seduta della settimana per il momento intonata al ribasso per Intesa Sanpaolo che cede quasi l'1% a Piazza Affari in area 2,045 euro. le ultime indiscrezioni riportate da Bloomberg vedono il gruppo bancario guidato da Carlo Messina al lavoro per la cessione di un pacchetto di crediti deteriorati per un valore nominale di circa 2 miliardi di euro anche se la banca non ha ancora deciso l'ammontare di crediti deteriorati da cedere. Nel dettaglio si tratterebbe crediti Unlikely to Pay (UtP), ossia inadempienze probabili.La scorsa settimana da Davos il ceo di Intesa, Carlo Messina, aveva anticipato l'intenzione di accelerare sugli obiettivi del piano e in corrispondenza con il rilascio dei conti trimestrali potrebbe arrivare un annuncio in tal senso. Il piano prevede al 2021 la riduzione dello stock di Npl al 6% del totale rispetto al 9,2% risultante alla fine del terzo trimestre 2018.I conti del quarto trimestre sono in arrivo il prossimo 5 febbraio.