Intesa Sanpaolo: acquistate 108.453 azioni di risparmio oggetto di recesso

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha annunciato in una nota che, al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, a seguito della conversione delle risparmio in ordinarie, risultano esercitati diritti di opzione per 37.061 azioni e il diritto di prelazione per 71.392 azioni.