Intesa Sanpaolo: Messina, target riduzione Npl anticipato al 2020

Titta Ferraro 5 febbraio 2019 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Andata in porto già nel 2018 oltre il 60% della riduzione programmata di crediti deteriorati nell'arco del piano 2018-2021, il gruppo Intesa Sanpaolo intende anticipare di un anno il raggiungimento degli obiettivi. "Siamo in anticipo rispetto ai target indicati nel Piano - ha detto il ceo di Intesa, Carlo Messina, nel corso della conference call con gli analisti - e quindi conto di conseguirli entro il 2020". Messina ha precisato che non c'è alcuna pressione della Bce in tal senso e l'eventuale nuova raccomandazione Bce, legata a un nuovo approccio sugli accantonamenti relativi agli stock, "non avrebbe alcun impatto su risultati economici".Messina ha inoltre rimarcato che i flussi degli Npl sono ai minimi storici in virtù anche della solidità maggiore delle imprese italiane.