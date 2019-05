Intesa Sanpaolo: Messina promette utile 2019 in crescita, niente M&A

Titta Ferraro 30 aprile 2019 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Profitti in ulteriore crescita nel 2019 e niente M&A in Europa. Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, conferma la porta chiusa di Intesa a operazioni straordinarie. "Non abbiamo allo studio fusioni in Europa", ha detto il numero uno di Intesa a margine dell'assemblea degli azionisti.Relativamente alle prospettive 2019, Messina confida che il gruppo bancario Messina quest'anno riesca a riportare un utile in aumento "pur in un contesto di mercato molto difficile". Lo scorno anno Intesa ha riportato un utile netto di 4,05 mld. Confermato anche l'obiettivo di fare meglio rispetto a quanto previsto dal piano di impresa per quanto concerne la riduzione dei crediti deteriorati.