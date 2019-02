Intesa Sanpaolo, Messina: miglior anno dal 2007, confermata capacità di raggiungere i target

Titta Ferraro 5 febbraio 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Migliori conti dal 2007 per Intesa Sanpaolo che ha chiuso il 2018 con utile netto di 4,05 miliardi, in crescita pro forma del 6% rispetto al 2017. "E' il miglior risultato dal 2007", sottolinea il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che aggiunge: "Abbiamo confermato la capacità di generare una profittabilità sostenibile grazie ai risultati positivi ottenuti da tutte le divisioni della Banca. Il nostro business model resiliente e ben diversificato ci conferma una realtà di successo nelle attività di wealth management and protection e ci consente di affrontare da una condizione di maggiore forza la volatilità dei mercati finanziari".