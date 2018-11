Intesa Sanpaolo: Messina, confermiamo anche target piano al 2021

Titta Ferraro 6 novembre 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha confermato oggi gli obiettivi per l'intero 2018 con utile netto atteso in crescita rispetto al 2017 e payout all'85%. Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha inoltre rimarcato che anche i target del piano d'impresa 2018-2021 sono confermati. "Il business model di Intesa è strutturato per assorbire eventuali impatti derivanti dalla volatilità del mercato", ha argomentato Messina nel corso della conference call di presentazione dei conti del terzo trimestre, con il gruppo che continua a considerare l'Italia un Paese molto forte, con fondamentali molto solidi.