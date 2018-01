Intesa Sanpaolo: Barclays alza prezzo obiettivo a 3,50 euro

Alessio Trappolini 25 gennaio 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Settore bancario pimpante a Piazza Affari questa mattina. Si mette in luce Intesa Sanpaolo, titolo fresco di promozione da parte di Barclays che ha alzato il target price a 3,50 euro da 3,25 euro confermando al contempo il giudizio Overweight.“Rimaniamo in attesa del piano industriale”, ha scritto la banca d’affari. Il nuovo piano industriale sarà approvato, secondo calendario della banca, nel Cda del prossimo 5 febbraio reso alla comunità finanziaria il giorno successivo. In questo quadro il titolo sta guadagnando più di 1,2 punti salendo a 3,12 euro.