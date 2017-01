Intesa Sanpaolo: 7 offerte per Allfunds (Sole 24 Ore)

Titta Ferraro 18 gennaio 2017 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Ammonterebbero a sette le offerte pervenute a Intesa Sanpaolo e Santander per Allfunds, la piattaforma per i fondi comuni posseduta in joint venture dalla banca italiana e da quella iberica. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sul tavolo degli advisor Morgan Stanley e Bofa Merrill Lynch le sette offerte non vincolanti sarebbero pervenute da soggetti finanziari di Regno Unito, Asia e Stati Uniti.

Tra queste la mega-cordata formata da Bain Capital, Advent e dal fondo sovrano di Singapore Temasek, ma anche la proposta del consorzio formato dal fondo Helmann & Friedman e Gic, l'altro braccio sovrano sempre di Singapore. Ci sarebbero poi cinque offerte di soggetti singoli: Apax, Permira, Cinven, Cvc più un gruppo finanziario cinese. La valutazione di Allfunds sarebbe di oltre 16 volte l'Ebitda di 107 milioni nel 2015, quindi tra 1,7 e 1,8 miliardi di euro.