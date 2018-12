Intesa SanPaolo e Intrum: perfezionato l'accordo strategico sui crediti deteriorati

Alessandra Caparello 3 dicembre 2018 - 17:30

MILANO (Finanza.com)

Intesa SanPaolo e Intrum hanno perfezionato l’accordo, firmato e reso noto al mercato il 17 aprile scorso , per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati, comprendente la costituzione di una piattaforma di servicing detenuta al 51% da Intrum e al 49% da Intesa Sanpaolo e la cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza del Gruppo Intesa Sanpaolo.Il perfezionamento dell’operazione s- si legge in una nota - si traduce in una plusvalenza di circa 400 milioni di euro dopo le imposte nel conto economico consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo nel quarto trimestre 2018.