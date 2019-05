Intesa SanPaolo, Messina su Utp: "Entro fine giugno, inizio luglio valuteremo partnership"

Alessandra Caparello 7 maggio 2019 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

“Obiettivo principale è riportare i crediti in bonis ma c’è anche la valutazione di possibili vendite”. Così l’AD di Intesa SanPaolo Carlo Messina nel corso della conference call sui conti trimestrali della banca.Nei mesi scorsi l’istituto aveva annunciato una trattativa in esclusiva con Prelios sulla quale ora Messina indica come tempo massimo per fare le opportune valutazioni fine giugno, inizio luglio. “Quello è il periodo in cui capiremo se accelerare da soli o se fare una partnership e sapremo che tipo di partnership fare, ma in ogni caso” ha precisato Messina “non avremo impatti sulla redditività e sul patrimonio e quindi sulla nostra capacità di raggiungere i target del nostro piano”. “L'obiettivo è accelerare la riduzione npl in modo da raggiungere il nostro target in anticipo. Stiamo lavorando su gli Utp (unlikely to pay)” ha concluso il numero uno della banca “perché è l'area dove vogliamo accelerare la riduzione dei crediti deteriorati”.