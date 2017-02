Intesa SanPaolo: Gros-Pietro, Generali non deve difendersi da nulla

Alberto Bolis 7 febbraio 2017 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Generali non deve difendersi da nulla, se Intesa SanPaolo valuterà le possibili combinazioni con la compagnia assicurativa lo farà sapere al mercato. Così il presidente della banca Mi-To, Gian Maria Gros-Pietro, ripreso dalle principali agenzie di stampa sulle possibili mosse di Intesa sul Leone di Trieste. Gros-Pietro ha sottolineato che per il momento non c'è sul tavolo un'operazione Intesa-SanPaolo, ma solamente una fase di studio. A Piazza Affari il titolo Intesa mostra un ribasso dello 0,70% a 2,17 euro, mentre Generali viaggia sulla linea della parità a 14,63 euro.