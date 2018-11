Intesa Cdp, Fincantieri, FS, Snam e Terna a supporto di Genova

Daniela La Cava 19 novembre 2018 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

IlGruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp), insieme a Fincantieri, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Snam e Terna, mette in campo una serie di iniziative volte a supportare la città di Genova e la sua area metropolitana, duramente colpite dal crollo del Ponte Morandi. A tal fine, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il commissario delegato, commissario straordinario per la ricostruzione, la regione Liguria, il comune di Genova, l'Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, con "l’obiettivo di sostenere in modo concreto la ripresa economica della città e del suo territorio attraverso una serie di misure diversificate rivolte agli enti pubblici, al sistema infrastrutturale, alle imprese, alle famiglie e alla soluzione dell’emergenza abitativa".