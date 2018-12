Interpump compra la spagnola Fluinox

Daniela La Cava 11 dicembre 2018 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita per linee esterne di Interpump Group. La società di Sant’Ilario d’Enza ha annunciato di avere acquisito il 100% della spagnola Fluinox.La società di Valencia progetta, produce e installa componenti e sistemi per l’industria cosmetica, alimentare, farmaceutica e chimica con una specifica esperienza nel trattamento di paste e polveri, che costituisce una perfetta integrazione alle competenze e alla gamma prodotti di Inoxpa (acquisita da Interpump a inizio 2017) relativi al processo dei fluidi. Per l’esercizio 2018 Fluinox prevede un fatturato di 8,6 milioni di euro, con un Ebitda di circa 1,5 milioni.Interpump indica che "il prezzo pattuito è pari a 9,49 milioni più il valore della cassa che dovrà risultare pari o superiore a 1,66 milioni". "Il venditore e fondatore di Fluinox, Diego Casto Gómez Caballero, proseguirà la sua collaborazione con la società", si legge in una nota.