Interpump acquista la startup Ricci Engineering, domani i conti

Interpump Group, la società italiana specializzata nella produzione di pompe e quotata sullo Star, ha acquisito il 100% di Ricci Engineering Srl, una startup attiva nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti per l’industria birraria ed enologica. Il prezzo pattuito è di 0,6 milioni, comprensivi di una cassa netta attesa a 150mila euro. La società opera principalmente nel business degli impianti per micro-birrerie, un mercato nuovo e in grande espansione; in pochi anni ha raggiunto vendite annuali per circa 2 milioni di euro, con un Ebitda 2018 atteso al 10%. Domani Interpump presenterà i conti intermedi.