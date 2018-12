Internet mobile: nel 2018 migliorata la velocità delle connessioni in 26 città su 40

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Lavelocità delle connessioni mobili Tim, Vodafone, Wind e Tre è aumentata nella maggior parte delle città italiane. Secondo il resoconto dell'Agcom sulle quattro reti, si evidenzia un generalizzato avanzamento nella qualità delle prestazioni: delle 40 città oggetto di misura, 26 hanno registrato un miglioramento, sia per la velocità in download, con un valore medio di oltre 31 Mbps (+12%), sia per la velocità in upload, con un valore medio di circa 20 Mbps (+10%). In particolare, a Milano, la velocità supera i 32 Mbps, con un miglioramento di oltre il 3%. A Roma la velocità in download raggiunge i 30 Mbps, registrando un incremento del 27%, mentre la velocità in upload supera i 19 Mbps, il 17% in più dello scorso anno.