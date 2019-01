Intek vola di oltre il 10% in Borsa, Kme cede business barre ottone ai cinesi di Zhejiang Hailiang

Daniela La Cava 28 gennaio 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in rally per Intek, che vola di oltre il 10% sulla Borsa di Milano. A sostenere il titolo l'annuncio dell'accordo con i cinesi di Zhejiang Hailiang per la cessione del business delle barre di ottone in Germania e Italia, nonché di quello dei tubi in Germania e Spagna. Il prezzo concordato è di Euro 119 milioni oltre al capitale circolante ed al rimborso dei debiti intercompany esistenti alla data del closing. Il closing dell’operazione, che è soggetto a condizioni sospensive, è previsto entro il primo trimestre 2019. Zhejiang Hailiang, quotata alla Borsa di Shenzhen, è il principale operatore cinese nel mercato dei tubi di rame e delle barre di ottone con una presenza internazionale in Stati Uniti ed in Asia, ma finora non presente in Europa.