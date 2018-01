Intek Group: nessuna conversione azioni risparmio in ordinarie

michele fanigliulo 26 gennaio 2018 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Intek ha deliberato sulla richiesta dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017, circa la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie in ragione di 18 azioni ordinarie ogni 10 azioni di risparmio.Esigua è stata la percentuale dei voti favorevoli a supporto di tale richiesta espressi in sede di assemblea speciale, pari al 17,43% del capitale rappresentato da azioni di risparmio. Lo stesso anche per il numero di azionisti ordinari non astenuti, pari all’1,6% del capitale di categoria nella citata assemblea del 18 dicembre (quasi il 90% dei quali ha peraltro espresso parere contrario).La società dunque ha ritenuto che la conversione obbligatoria dei titoli in oggetto non presenti, nei termini proposti, i presupposti per dare corso al relativo procedimento. Questo anche perché i costi sarebbero comunque ingiustificati in rapporto all’incertezza sull’esito positivo dello stesso.