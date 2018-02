Intek Group: KME annuncia emissione obbligazionaria scadenza 2023

michele fanigliulo 5 febbraio 2018 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Intek Group ha reso noto che KME AG, suo principale investimento, ha annunciato l’emissione di un prestito obbligazionario. Il bond è riservato ad investitori istituzionali, per un ammontare previsto di 300 milioni con scadenza nel 2023 e tasso del 6¾%.L’emissione, soggetta alle consuete condizioni per il closing, è prevista per il giorno 9 febbraio 2018. Il ricavato dell’emissione sarà destinato al rimborso di finanziamenti attualmente in essere e, in generale, per l’attività del Gruppo KME.