Inps, crescono le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno

Alessandra Caparello 30 agosto 2018 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Crescono tra gennaio e giugno 2018 le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati che secondo i dati dell’Inps hanno contrattualizzato 3.892mila unità circa il 6,9% in più. Crescono anche le cessazioni del 12% a 3.001.000 unità.Nel complesso dice l’istituto nazionale di previdenza sociale per i contratti a tempo indeterminato la variazione netta è stata positiva per 140.000 unità, un risultato è possibile anche grazie al trend positivo delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (+84.000) che registrano una crescita del 58,7% sul primo semestre 2017.