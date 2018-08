Inps avverte: attenzione alle e-mail truffa

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Oggi l'Inps ha avvertito di fare attenzione ad alcune e-mail truffa. L'istituto ha infatti rilevato che sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni utenti che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi fiscali.Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Inps, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail. Il messaggio proviene apparentemente da un indirizzo di posta dell’Inps, ma è in realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile all’Istituto. I messaggi di posta elettronica segnalati nascondono un evidente tentativo di entrare in possesso di informazioni riservate.L’Inps è "totalmente estraneo all’invio di queste comunicazioni" e invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail. L'istituto ricorda che per accedere ai servizi Inps va utilizzato unicamente il portale ufficiale e che è buona norma controllare sempre l’indirizzo della pagina prima di inserire i propri dati. Nel frattempo l’istituto ha comunque segnalato queste attività alle autorità competenti.