Ingresso Air France-Delta in Alitalia con 40%? Di Maio non si sbilancia

Laura Naka Antonelli 21 gennaio 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Il vicepremier, leader del M5S e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio considera prematuro parlare al momento dei rumor, secondo cui ci sarebbe un piano di Air France e Delta per entrare in Alitalia con una quota totale del 40%."Stiamo ancora facendo il piano industriale, è prematuro parlare di questo", ha detto il ministro.Secondo le indiscrezioni, la realizzazione del piano comporterebbe una riduzione degli aerei e del lungo-raggio e, come conseguenza, da 2 a 3mila esuberi.