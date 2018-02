Inflazione rallenta, Codacons calcola +242 euro annui per famiglia

Titta Ferraro 2 febbraio 2018 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Il rallentamento dell’inflazione in Italia si è confermato anche nel primo mese del 2018. A gennaio l'indice dei prezzi al consumo segna una crescita del +0,2% su mese e del +0,8% su base annua.L’inflazione allo 0,8%, rimarca il Codacons, si traduce in una maggiore spesa pari a +242 euro annui per la famiglia tipo. Un rallentamento evidente che tuttavia vede ancora forti rincari per il settore dell’abitazione, i cui prezzi a gennaio segnano un incremento del +2,5%, e per quello dei trasporti (+1,6%) "Un dato quello dell’inflazione che non deve trarre in inganno - argomenta il Codacons - perché sull’indice di gennaio 2018 hanno pesato il calo degli alimentari e quello dei prodotti energetici, spingendo in discesa il tasso sui prezzi al consumo".