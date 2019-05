Inflazione in lieve accelerazione: Istat stima +0,2% m/m ad aprile, +1,1% su base annua

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Secondo le stime preliminari, ad aprile l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base annua (era +1% del mese precedente). Lo rende noto l'Istat precisando che la cosiddetta inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera lievemente da +0,4% a +0,6%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%.Il motivo della lieve accelerazione dell’inflazione ad aprile, spiega l'Istat, è dovuto "soprattutto a fattori stagionali e di calendario". In particolare, la prossimità nel 2019 della Pasqua con la festa della Liberazione ha infatti favorito una crescita congiunturale molto più marcata di quella registrata nello stesso mese dello scorso anno (quando la Pasqua era caduta il primo aprile) dei prezzi sia dei servizi di trasporto sia di quelli legatialla filiera turistica (sostenuti anche da eventi come il salone del mobile di Milano), determinandone così l’accelerazione tendenziale.