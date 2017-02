Inflazione: corrono prezzi energia e alimentari, carrello spesa balza a +2,2% a/a

Titta Ferraro 22 febbraio 2017 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Il rialzo dell’inflazione in Italia (+1% a/a a gennaio 2017) risulta dovuto alle componenti i cui prezzi presentano maggiore volatilità. I dati Istat evidenziano in particolare una netta accelerazione della crescita tendenziale dei Beni energetici non regolamentati (+9,0%, da +2,4% del mese precedente) e degli Alimentari non lavorati (+5,3%, era +1,8% a dicembre), cui si aggiunge il ridimensionamento della flessione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-2,8%, da -5,8%).



I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dell’1,1% su base mensile e dell’1,9% su base annua (era +0,6% a dicembre).



I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, il cosiddetto carrello della spesa, aumentano dello 0,9% in termini congiunturali e registrano una crescita su base annua del 2,2%, dall’1% del mese precedente.