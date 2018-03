Inflazione: Unimpresa, discesa prezzi minaccia ripresa economica

Titta Ferraro 16 marzo 2018 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

"Ladiscesa dei prezzi al consumo è una seria minaccia per la ripresa economica. Nonostante gli sforzi della Banca centrale europea, l'obiettivo dell'inflazione al 2% resta lontano e il rallentamento registrato a febbraio dall'Istat è l'ennesima spia della debolezza dell'economia italiana. Le iniezioni di liquidità dell'Eurotower non bastano a dare gli stimoli necessari. Il maggior denaro disponibile è un pilastro importante, ma serve altro, a cominciare da una riduzione del carico fiscale sia per le famiglie sia per le imprese". E' quanto dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat secondo cui a febbraio resta ferma l'Inflazione; l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,5% su base annua (da +0,9% di gennaio).