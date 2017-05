Inflazione Italia: Coldiretti, la spinta arriva da aumento prezzi verdure per pazza primavera

Valeria Panigada 15 maggio 2017 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

A spingere l’inflazione in Italia è stato l’aumento di quasi il 13% (+12,9% per la precisione) dei prezzi dei vegetali freschi rispetto allo stesso mese dello scorso anno per effetto una pazza primavera segnata dal rincorrersi di nubifragi, grandine, siccità e gelate fuori stagione. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a commentare i dati Istat sull’inflazione che raggiunge ad aprile il valore tendenziale dell’1,9%. "La primavera – sottolinea la Coldiretti - è stata segnata da nubifragi, siccità e gelate fuori stagione che hanno provocato danni alle coltivazioni che hanno costretto molte regioni a chiedere lo stato di calamità con un impatto sui prezzi che ha costretto i consumatori a fare lo slalom nella spesa". Le bizzarrie del tempo in Italia, ha precisato la Coldiretti, ha generato negli ultimi dieci anni danni per 14 miliardi di euro all'agricoltura.