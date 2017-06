Inflazione: Coldiretti, prezzi frutta +9,7% ma nei campi è crisi. Allarme siccità

Valeria Panigada 15 giugno 2017 - 10:45

A spingere il carrello della spesa in Italia è l’aumento del 9,7% dei prezzi al dettaglio della frutta e del 7,7% dei vegetali freschi rispetto allo stesso mese dello scorso anno ma nelle campagne è crisi per l’effetto congiunto di speculazioni e condizioni climatiche avverse con quotazioni che in molti casi non coprono i costi di produzione delle aziende. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a commentare i dati Istat sull’inflazione che scende a maggio ad un valore tendenziale dell’1,4%. Oltre alle pratiche commerciali scorrette, a pesare sull'agricoltura anche le anomalie climatiche della prima parte del 2017 che hanno già provocato danni stimati in oltre un miliardo di euro. La situazione di grande siccità ha già fatto scattare lo stato di emergenza in Emilia Romagna.