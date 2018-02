Industria: prospettive positive nel 2018 grazie a investimenti ed export (Prometeia/Intesa)

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Le prospettive per il manifatturiero rimangono buone per il 2018: gli indicatori anticipatori fanno ritenere probabile la prosecuzione di un percorso di crescita, grazie al mantenimento di buone prospettive sui mercati internazionali, dove l’export italiano risulta essere sempre meno sensibile all'effetto del cambio. È quanto emerge dall'analisi dei settori industriali firmata da Prometeia e Intesa Sanpaolo.Secondo il rapporto "un sostegno importante verrà anche dagli investimenti: il trend di rinnovamento degli impianti in ottica 4.0 andrà affiancandosi all'esigenza di ampliare la capacità produttiva manifatturiera, ormai prossima alla saturazione in molti settori".