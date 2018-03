Industria: Unimpresa, ennesimo segnale di ripresa a singhiozzo

Titta Ferraro 19 marzo 2018 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

"Quello di oggi relativo all'industria è l'ennesimo segnale della ripesa a singhiozzo, di una congiuntura ancora poco favorevole e di una situazione che dovrebbe imporre alle forze politiche un momento di responsabilità. Il nostro Paese ha bisogno al più presto di un governo, capace di dare certezza alle imprese e in grado, soprattutto, di mettere sul tavolo un pacchetto di interventi in campo economico, quelli necessari a dare alla ripresa, ancora incerta e timida, l'impulso necessario per agganciare il ritmo degli altri paesi europei". E' il commento del presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat secondo cui a gennaio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dell'1,9% rispetto a dicembre 2017 e aumenta del 4% rispetto a gennaio 2017 (dato corretto per gli effetti di calendario).