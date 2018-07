Industria, Istat: prezzi alla produzione in rialzo a giugno

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria ha mostrato a giugno un aumento congiunturale dello 0,3% mentre su base annua si registra una crescita del 2,9%, in accelerazione rispetto al tasso tendenziale registrato a maggio."A giugno 2018 i prezzi alla produzione dell’industria continuano la fase di espansione, in termini sia congiunturali sia tendenziali; il tasso di crescita tendenziale è il più alto da maggio 2017 - commenta l'istituto di statistica -. La crescita è diffusa a livello settoriale e per principali mercati, risultando tuttavia meno intensa al netto dei prodotti energetici".