Industria: Istat, fatturato e ordini salgono a maggio

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Indicazioni positive dall'industria italiana a maggio, con il fatturato e gli ordini in crescita. Secondo i dati diffusi dall'Istat, il fatturato dell’industria è cresciuto su base congiunturale dell’1,7%, registrando un aumento per il terzo mese consecutivo. Anche gli ordini hanno registrato una variazione congiunturale positiva (+3,6%), che segue la flessione del mese precedente (-0,6%). Il fatturato totale è, invece, cresciuto in termini tendenziali del 5%, con incrementi del 4,5% sul mercato interno e del 5,8% su quello estero."Gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi raggiungono a maggio i livelli più alti da inizio anno, sia per il fatturato interno sia per quello estero", commenta l'Istat indicando che l’incremento congiunturale del fatturato coinvolge tutti i principali settori, con una spinta ulteriore proveniente dalla vivace dinamica dei prodotti energetici.