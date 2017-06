Industria: Istat, fatturato e ordinativi in calo ad aprile

Daniela La Cava 23 giugno 2017 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Calano ad aprile il fatturato e gli ordinativi all'industria. Secondo quanto comunicato dall'Istat, ad aprile, nell'industria, si rileva una flessione congiunturale del fatturato dello 0,5% che riporta l’indice sui livelli di febbraio. Anche per gli ordinativi, sempre ad aprile, si registra una diminuzione congiunturale (-0,7%); l’indice torna al livello registrato a gennaio. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di aprile 2016), il fatturato totale cresce invece in termini tendenziali del 4 per cento.