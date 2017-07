Industria: CsC, attività in ulteriore recupero a giugno

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Attività industriale in ulteriore recupero a giugno. Il Centro studi Confindustria (CsC) ha rilevato una crescita della produzione industriale italiana dello 0,4% in giugno su maggio, quando è stato stimato un incremento dello 0,4% su aprile. Nel secondo trimestre 2017 l’attività è aumentata dello 0,6% sul primo (da -0,3% sul quarto 2016). Il terzo trimestre eredita una variazione congiunturale di +0,6 per cento. È quanto emerge nella consueta "indagine rapida sulla produzione industriale" del Centro studi Confindustria.