Industria 4.0 cresce in Italia: nel 2017 vale 2,4 mld di euro (+30%)

Daniela La Cava 21 giugno 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dei progetti di Industria 4.0 in Italia nel 2017 - tra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati - ha raggiunto un valore compreso fra 2,3 e 2,4 miliardi di euro, di cui l’84% realizzato verso imprese italiane e il resto come export, mostrando una crescita del 30% rispetto allo scorso anno che, letta in una prospettiva pluriennale, sancisce il quasi raddoppio del mercato in soli tre anni. Ai progetti 4.0 si somma un indotto di circa 400 milioni di euro in progetti “tradizionali” di innovazione digitale. È quanto emerge dall'Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano, presentato questa mattina al convegno “Industria 4.0: Produrre, Migliorare, Innovare” che si è tenuto a Milano presso l'Auditorium di Assolombarda.