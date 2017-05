Indel B: esercitata l’opzione “Greenshoe” su 175 mila azioni

Luca Fiore 25 maggio 2017 - 18:31

MILANO (Finanza.com)

Indel B, sulla base di quanto comunicato da Banca IMI (soggetto incaricato di effettuare attività di stabilizzazione in relazione all'offerta di azioni), ha reso noto che oggi è stata esercitata l’opzione “Greenshoe”.



L’opzione è stata esercitata su 175 mila azioni Indel B e sarà regolata in data e per valuta 30 maggio.