Incontro Tusk-Conte su G7, migrazione e Russia. Si rivedranno a Roma entro fine mese

8 giugno 2018

Debutto internazionale per Giuseppe Conte. Nel primo giorno del G7 in Canada, il premier italiano ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. "Onorato di incontrare il nuovo primo ministro italiano Giuseppe Conte per il suo primo incontro bilaterale. Discussioni positive su G7, EMU, migrazione e Russia. Abbiamo deciso di incontrarci di nuovo a Roma prima della fine di giugno", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo.