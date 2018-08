Incontro Di Maio-Le Maire: "sulla buona strada" per Fincantieri/Stx

Daniela La Cava 1 agosto 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

"Colloquio molto costruttivo e molto amichevole questa mattina a Roma con Luigi Di Maio: sulla buona strada per Stx/Fincantieri, progetti comuni per l'industria e l'innovazione, una volontà europea comune". Così su Twitter il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al termine dell'incontro a Roma con il vice premier, Luigi Di Maio. Un incontro durante il quale è stata discussa la strategia di sviluppo economico e cooperazione industriale tra Italia e Francia, a livello bilaterale ed europeo. "I ministri hanno concordato sulla necessità di sviluppare e attuare una più ambiziosa politica industriale europea, che permetta alle industrie europee di generare più posti di lavoro e di rendere le imprese ancora più competitive di oggi e meglio attrezzate per competere con successo sui mercati mondiali - si legge in una nota del Mise -. Occorre portare le industrie europee alla frontiera dell’innovazione e metterle in condizione di sviluppare delle tecnologie del futuro". I ministri hanno inoltre sottolineato la loro determinazione a lavorare insieme su progetti chiave quali l’intelligenza artificiale, la microelettronica, al pari del tessile innovativo e le indicazioni geografiche anche per prodotti non agricoli.Dalla nota italiana emerge che sono stati discussi anche i diversi modelli di banche pubbliche di investimento e come esse possono contribuire a supportare l’economia, in particolare la crescita delle Pmi. Infine a livello bilaterale, sono stati esaminati "gli strumenti per approfondire la cooperazione economica e industriale tra Francia e Italia, facendo riferimento al know-how, le conoscenze e le esperienze di ambo le parti. Riguardo ai Cantieri dell’Atlantico e al lavoro intrapreso da Fincantieri e Naval Group, hanno ribadito l’impegno per la tabella di marcia dell’alleanza del settembre 2017".