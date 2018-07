Incontro Conte, Trump parla di deficit commerciale Usa verso Italia

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2018 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale con l'Italia intorno ai 31 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in occasione dell'incontro alla Casa Bianca con il premier Giuseppe Conte."Sono certo che lo sistemeremo velocemente", ha continuato Trump, prima dell'inizio del colloquio con Conte, stando a quanto riportato da Reuters.Fonti di Palazzo Chigi, riporta l'Ansa, hanno poi reso noto che il premier ha ricevuto il via libera, oltre alle questioni cruciali della Libia e di una cabina di regia permamente per il Mediterraneo, anche per il commercio."Via libera sul tema degli scambi commerciali e dazi - riportano le fonti - l'obiettivo di Conte è anche avere da Trump garanzie che gli interessi delle aziende italiane non vengano toccati, con particolare riferimento ai prodotti dell'agroalimentare". A tal proposito, viene riportato che "per questo l'Italia si dichiara soddisfatta dell'accordo raggiunto tra Trump e Juncker e ne auspica una rapida attuazione. Anche su questo tema via libera di Trump".