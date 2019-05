Imprese: tornano a scendere le richieste di prestiti, -3,1% nel I trimestre

Titta Ferraro 2 maggio 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Dopo un 2018 in lieve crescita, accentuatasi nell’ultimo trimestre (che aveva fatto segnare un +4,1%), tornano a scendere le richieste di prestiti da parte delle imprese italiane. Il Barometro CRIF, aggiornato al primo trimestre 2019, evidenzia un calo delle richieste pari a -3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’analisi condotta da CRIF mette in evidenza un calo sia per le Società di capitali (-1,9%) sia per le Imprese individuali (-4,9%). L’incertezza circa l’andamento del PIL, con le previsioni al ribasso, la probabile contrazione dell’attività economica e il peggioramento degli indicatori di fiducia potrebbero aver indotto le imprese italiane ad adottare un approccio attendista in questo primo scorcio d’anno.In calo l’importo medio richiesto che nel I trimestre dell’anno si attesta a 63.005 Euro nell’aggregato di imprese individuali e società (a livello di intero anno 2018 era risultato pari a 68.301 Euro, seppur in flessione rispetto al 2017).