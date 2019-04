Imprese: nel I trimestre le chiusure superano le aperture, balzo in avanti delle cessazioni

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Comincia in salita il 2019 per l’Azienda-Italia. Nei primi tre mesi dell’anno il bilancio tra aperture e chiusure di imprese ha segnato un calo dello 0,4% rispetto a fine dicembre 2018 e corrispondente, in termini assoluti, a un saldo negativo di 21.659 imprese. A determinare il risultato in “rosso” è stato soprattutto il consistente balzo in avanti delle cessazioni (136.069 contro le 128.628 del 2018), solo in parte compensato da un moderato incremento delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (114.410 contro 113.227). E’ questa la dinamica che emerge dalla lettura dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nei primi tre mesi del 2019, diffusi da Unioncamere - InfoCamere.