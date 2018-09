Imprese: il 65% non si è ancora adeguato al GDPR, rischio di multe

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 10:48

Il65% delle aziende italiane non si è ancora adeguato alla GDPR, la normativa europea per la protezione dei dati personali, e per questo è a rischio multa. A rendere noti i dati è il portale www.adeguamentiGDPR.it, un servizio online che riesce a stimare il rischio in ambito di protezione dati.