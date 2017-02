Imprese: fallimenti in deciso calo nel 2016 (-7,7%)

Titta Ferraro 6 febbraio 2017 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Si conferma a fine 2016 l'inversione di tendenza sul fronte fallimenti aziendali. Dopo gli ultimi anni caratterizzati da un costante aumento dei fallimenti, che aveva toccato il suo picco nel 2014, con un totale di 15.336 casi, Nel quarto trimestre del 2016, stando ai dati pubblicati oggi da Cribis (gruppo Crif), le imprese italiane costrette a portare i libri in Tribunale sono state 3.420, registrando una contrazione del -7,7% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente e del -12,2% rispetto al 2014.

Complessivamente, nell’intero anno sono invece state 13.467 le imprese ad aver dichiarato fallimento, con una media di 53 casi al giorno. Malgrado il progressivo ripiegamento del fenomeno, va però sottolineato come il numero di fallimenti registrati risulti ancora decisamente più elevato rispetto al 2009, quando i riflessi dell’incipiente crisi non erano ancora così evidenti.