Imprese: cresce la spesa per l'elettricità, giù quella per il gas (Confcommercio)

21 luglio 2017

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre dell'anno aumenterà la spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dalle imprese del settore dei servizi. Una tendenza evidenziata dall'andamento dell'Indice Costo Energia Terziario–Elettricità (ICET-E) calcolato da Confcommercio che segna infatti un aumento del 2,9% rispetto al trimestre precedente. "Ciò a seguito dell'aggiornamento dei prezzi di tutela pubblicati dall'Autorità per l'energia, che prevede un rialzo consistente delle componenti relative alla materia prima nei mesi estivi e un lieve calo del costo del dispacciamento", spiega Confcommercio in una njota. Quanto alle spese relative all'acquisto di GAS (ICET-G), nel penultimo trimestre dell'anno l'Indice ICET-G, che misura l'andamento medio della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dalle imprese del settore dei servizi, registra una riduzione del 3,86% rispetto al trimestre precedente a causa del calo della domanda per ragioni stagionali, anche se il consumo di gas per fini elettrici è stato considerevole.