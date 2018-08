Imprese: a fine giugno una su tre guidata da under 35

Alessandra Caparello 10 agosto 2018 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Boom di giovani imprenditori. Secondo i dati del Registro delle Camere di commercio a fine giugno ua nuova impresa su tre è stata costituita da under 35, con un saldo di 18.659 unità in più tra aperture e chiusure di imprese, pari al 60% dell’intero saldo del periodo.Lo rivelano Unioncamere e InfoCamere secondo cui nel complesso, il peso dell’imprenditoria giovanile sul totale delle imprese è del 9,1%. I settore dove è più forte la presenza di giovani sono quello dei servizi per edifici e paesaggio dove il 14,6% è rappresentato da under 35.