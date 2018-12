Imprese: Unimpresa chiede a Salvini un ministero per piccole aziende

Titta Ferraro 11 dicembre 2018 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Arriva da Unimpresa il sollecito al vice premier matteo salvini di rispolverare la sua stessa idea di creare un ministero ad hoc per le pmi. "Il ministro e vicepremier Matteo Salvini sta mostrando, negli ultimi giorni, un'attenzione spiccata verso le realtà imprenditoriali più piccole e a noi, che rappresentiamo oltre 100.000 Pmi sparse su tutto il territorio nazionale. A ottobre, lo stesso ministro aveva avanzato l'idea di creare un ministero ad hoc proprio per le pmi e noi riteniamo che la proposta, assai condivisibile, vada attuata subito", rimarca oggi il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commenta le ultime dichiarazioni pubbliche del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini."Il tessuto imprenditoriale del nostro Paese è fatto di realtà piccole e piccolissime, di micro aziende con pochi addetti: una geografia economica complessa che non riceve la giusta e adeguata attenzione da parte dei cosiddetti policy maker sia a livello nazionale sia da parte dell'Unione europea" aggiunge Ferrara. "La legge di bilancio all'esame del Parlamento, che peraltro potrebbe cambiare radicalmente alla luce del complesso negoziato tra Roma e Bruxelles, al momento non contiene le misure economiche coraggiose che noi abbiamo auspicato nei mesi scorsi, a cominciare da un serio piano volto alla riduzione del carico fiscale. Per ora, è prevalsa la scelta di introdurre provvedimenti a pioggia in vari settori, mentre sarebbe stato preferibile concentrare le risorse finanziarie a disposizione su un unico intervento, in modo da dare una scossa all'economia" conclude il presidente di Unimpresa.