Immobiliare: prezzi di uffici, negozi e capannoni calano di due cifre negli ultimi 5 anni

Valeria Panigada 23 novembre 2018 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

I prezzi degli immobili non residenziali, hanno evidenziato negli ultimi cinque anni un calo a doppia cifra. Lo ha rilevato l'analisi di Crif Res, secondo cui nel primo semestre dell'anno si osserva una diminuzione in termini nominali più accentuata per negozi e capannoni, in calo fra il 15 ed il 20% rispetto al 2013, mentre il comparto degli uffici si è rivelato essere più resiliente, avendo perso circa il 10% nello stesso periodo di osservazione. “L’attuale fase di tensione sui mercati finanziari e di peggioramento delle previsioni macroeconomiche da parte dei principali osservatori internazionali potrebbero spostare ancora in avanti la ripresa dei valori immobiliari che, al contrario, nel comparto residenziale e in alcune localizzazioni specifiche, si è già timidamente ravvisata", afferma Daniela Percoco, Responsabile Marketing e Research di Crif Res.