Immobiliare: permessi costruzione in forte crescita nella prima metà del 2017

Titta Ferraro 17 gennaio 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre del 2017 crescita tendenziale diffusa dei premessi di costruzione. In una nota l'Istat rimarca come tale crescita interessi sia la parte residenziale (+11,7% sui primi sei mesi del 2016 per le abitazioni in nuovi fabbricati residenziali; +11,8% la superficie utileabitabile) che quella non residenziale (+37,7% la superficie non residenziale).Nel secondo trimestre del 2017 c'è stato un significativo incremento congiunturale del numero di abitazioni in nuovi fabbricati residenziali (+7,8%), che rafforza i segnali di crescita già rilevati nei primi tre mesi (+3,5%). Il numero di abitazioni rilevato per i nuovi fabbricati aumenta, in termini tendenziali, del 9,5% nel primo trimestre 2017 e del 13,6% nel secondo.