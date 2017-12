Immobiliare: nel 2017 prezzi case usate giù del 4%

Titta Ferraro 28 dicembre 2017 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Nel corso del 2017 i prezzi delle case di seconda mano in Italia segnano un decremento del 4%, per un valore medio di 1.819 euro al metro quadro. E' quanto segnalato dall'ufficio studi di idealista. Nell’ultimo trimestre però le quotazioni sono rimaste pressoché invariate.“Il trend negativo dei prezzi delle case iniziato nel 2007 è proseguito anche quest’anno - rimarca Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di idealista - il mercato risente ancora dell'eccesso di offerta di immobili con caratteristiche di prezzo, qualità e localizzazione non richieste dal mercato. Nonostante questo, la vivacità della domanda privata, sostenuta dal mercato dei mutui, si estende a macchia di leopardo, concentrandosi nelle aree di maggior pregio delle grandi città e nei centri dove la qualità della vita è migliore. Nel 2018 ci aspettiamo una ripresa via via più uniforme con moderata crescita dei prezzi nelle città medie e in quelle metropolitane con una generale tendenza verso la stabilizzazione dei valori”.