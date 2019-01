Immobiliare: leggera ripresa dei prezzi dei box, si acquista anche per investimento

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Il mercato immobiliare di box e posti auto dà segnali di ripresa. Secondo i dati raccolti dall'ufficio studi di Tecnocasa, nella prima parte del 2018 i valori immobiliari di box e posti auto, nelle grandi città, sono rimasti sostanzialmente stabili, registrando rispettivamente +0,2% e -0,1%. Bologna, Bari, Milano e Palermo sono le realtà in cui i prezzi dei box sono in aumento, trend in parte determinato dalla generale ripresa del mercato immobiliare residenziale. I valori più alti interessano le zone centrali, dove ci sono difficoltà di parcheggio, l’offerta di box non è elevata e spesso gli immobili storici ne sono privi o quasi.Si acquista anche per investimento: il 53% di chi ha comprato lo ha fatto con finalità di investimento, apprezzando la buona domanda in locazione di questa tipologia immobiliare e la maggiore facilità di gestione rispetto all’abitazione. In leggero aumento, negli ultimi tempi, la percentuale di chi acquista rispetto a chi opta per la locazione. Questo trend troverebbe conferma nella generale ripresa del mercato immobiliare residenziale.